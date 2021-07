Jador a trecut, zilele acestea, prin clipe de coșmar, după ce a fost pe cale să își piardă viața într-un accident de mașină. Din fericire, cântărețul nu a pățit nimic, ci doar s-a ales cu o sperietură zdravănă. Singura care a avut de suferit a fost mașina sa, pentru reparația căreia este nevoit să scoată din buzunar o sumă mare de bani. Mai mult de atât, el a reușit să impresioneze pe toată lumea cu un gest de omenie pe care pe care l-a făcut și de care nu mulți au fost în stare.

Cel care a intrat în fața sa cu o căruță a fost un minor, al cărui tată ar fi trebuit să suporte daunele, dar Jador a promis că nu va depune nicio plângere, iar ei nu vor fi nevoiți să îi dea niciun ban. L-a iertat pe copilul respectiv care își făcea griji pentru banii de care familia lui trebuia să facă rost. Având în vedere că artistul știe cum este să trăiești cu multe greutăți, nu a vrut să le facă un rău oamenilor. După cum a afirmat chiar el în filmarea respectivă, cel mai probabil, tatăl minorului ar fi lucrat un an în afara țării să plătească suma respectivă, iar el nu își dorește lucrul acesta.

"Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moarte cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă.", a povestit Jador, în cel mai nou vlog postat pe YouTube.