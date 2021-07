Nu s-a uitat nciodată la bani când a venit vorba de mofturile sale și este adevărat că a scos din buzunar sume de bani imense pentru intervențiile pe care și le-a făcut de-a lungul anilor și care nu sunt deloc puține. Nu mai este un secret nici faptul că frumoasa prezentatoare a fost criticată din toate părțile din cauza operațiilor estetice pe care le are, doar că nu dă doi bani pe ceea ce spun gurile rele și a mărturisit că va apela la artificii stilistice ori de câte ori va avea chef.

Mai mult de atât, Mihaela Rădulescu a povestit că acum câțiva ani, haterii care o atacau îi făceau mult rău, dar a venit vremea să nu mai pună absolut nimic la suflet. Este de părere că dacă nu ar fi criticată în meseria pe care o are, atunci ar fu clar că nu ar mai reprezenta un interes. Prezentatoarea le-a arătat de fiecare dată fanilor ei când a pășit în clinicile de înfrumusețare și le-a povestit despre procedurile la care a apelat, fără să le ascundă nici măcar un detaliu. Vedeta este acum mândră de aspectul ei fizic și nu ezită să își pună formele apetisante în evidență, ori de câte ori are ocazia.

„Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă eaşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes. Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef”, a povestit vedeta pentru click.ro.