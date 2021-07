La doar câteva zile după, cei doi și-au făcut apariția în cadrul emisiunii Ștafeta Mixtă unde au discutat despre ei și despre frumoasa lor relație. Le-au dezvăluit celor de acasă și care au fost lucrurile care i-au atras unul la celălalt. Totul părea să meargă de minune, până când Andrei a fost surprins în compania Mariei Chițu și a fost luat la întrebări în ceea ce o privește pe partenera lui de viață, care nu îi era alături în ziua cu pricina.

”Da, multă lume întreabă: Esti impreuna cu Roxana? Și nu stiu ce sa raspund, ori da, ori nu pentru ca nu stiu. Nu suntem nici prieteni, dar nu suntem nici intr-o relatie. Suntem undeva la mijloc. De aia nu pot sa raspund oamenilor de acasa daca sunt cu ea sau nu. Exact, exact, nu știu. Trebuie sa stau sa vorbesc cu ea sa lamurim, sa vedem ce se intampla. Am fost sau suntem la inceput de relatie. Faza e ca ne intelegeam mai bine inainte decât acum. Nu mai este aceeasi conexiune cum era inainte de relatie. Plus ca nu am mai pastrat asa de mult legatura si nu stiu ce se intampla”, a spus Andrei la Știrile Kanal D.