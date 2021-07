La prima vedere, Mario Fresh pare a fi un artist împlinit, cu o carieră de succes și care are tot ceea ce își dorește. Este văzut aproape de fiecare dată cu zâmbetul pe buze și are o energie molipsitoare. Are, de asemenea, mii de fanii care îi ascultă muzica și care ar da orice să îl asculte măcar o dată live în concertele sale. În plus, are și o iubită de mai bine de patru ani de zile care este de fiecare dată alături de el și care îi oferă sfaturile de care are nevoie.

Mario Fresh are numai probleme

Acum, când Alexia Eram este în vacanță fără el, fostul „protejat” al lui Alex Velea se simte copleșit de probleme și nu mai suportă toate situațiile prin care este nevoit să treacă de aproape doi ani de zile. Cântărețul duce lipsa vieții de dinainte de pandemie și când părea că lucrurile revin cât de cât la normal, anunțarea valului patru de COVID-19 i-a dat serios de gândit. Are momente în care crede că vom fi nevoiți să trăim așa până la adânci bătrâneți și aproape că a început să plângă, în timp ce își spunea oful la Story.

"Un nou val de Covid, accidente, un praf grav rău de tot. Numai probleme, nenorociri și supărare. Vă rog, faceți ceva că îmi vine să plâng. Nu știu ce să cred, oare o să ne confruntăm toată viața cu asta, până la adânci bătrâneți, sau o să trăim liniștiți?", a povestit Mario Fresh, la Story,

Citeste si: Semne clare că aveți probleme cu inima și trebuie să mergeți la medic

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »