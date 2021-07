În ultima vreme, viața Simonei Halep este un carusel de emoții. Săptămâna trecută, tenismena a spus cel mai sincer „DA!” din viața sa, în fața stării civile. Ea și Toni Iuruc s-au cununat religios, iar imediat după au organizat o petrecere de vis, la ei acasă. La vila din Izvorani s-au prezentat cele mai importante persoane din viața lor, care s-au distrat de minune și care s-au bucurat pentru toate reușitele celor doi îndrăgostiți.

Recent, a apărut un zvon conform căruia frumoasa vedetă ar fi însărcinată cu proaspătul ei soț, iar declarațiile pe care acesta le-a făcut le-a dat tuturor de gândit. Omul de afaceri a dat de înțeles că ea are nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare, până când va reveni pe teren.

în urmă cu ceva timp, tenismena a vorbit despre o posibilă sarcină și a spus că își dorește un copil. În plus, vedeta este de părere că tot ceea ce a trăit până acum nu se va compara cu ceea ce va simți în clipa în care va rămâne gravidă pentru prima dată. Crede că viața bate tenisul, iar ea are un plan pentru tot ceea ce face în viața de zi cu zi.

„Îmi doresc să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele. Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a spus vedeta, în cadrul emisiunii 500 de apropo-uri.