Recent, Oana Lis a luat prin surprindere pe toată lumea, după ce a vorbit despre ce anume scrie în testamentul lui Viorel Lis, care este grav bolnav și care a cheltuit sume mari de bani pe tratamente. Soția acestuia a fost la fiecare pas alături de el, i-a oferit tot ceea ce avea nevoie și a sperat că se va repune pe picioare. Cu toate acestea, nu dă semne că și-ar reveni și a preferat să știe clar cui îi va rămâne averea, după trecerea sa în neființă.

La scurt timp după ce a oferit aceste declarații, Oana Lis a reușit să șocheze din nou. Vedeta nu s-a mai putut abține și a făcut un gest rușinos, în fața tuturor. Cu toate acestea, nu s-a temut să recunoască și a ținut să precizeze că i s-ar fi putut întâmpla oricui și că până la urmă sunt doar niște nevoi fiziologice. Fanii au rămas cu gura căscată când au aflat că acest lucru nu s-a întâmplat doar o dată, când se afla pe străzile din București.

„Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin. Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a declarat vedeta potrivit aceleiași surse.