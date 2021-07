Bogdan Mocanu a intrat în atenția oamenilor, odată cu participarea sa la emisiunea Puterea Dragostei pe care a și câștigat-o. De atunci, în buzunarul său au intrat sume impresionante de bani, dar nu și-a luat o casă, din mai multe motive. Ei bine, de când și-a găsit aleasa inimii, artistul se gândește serios la viitor și bune deja bazele întemeierii unei familii frumoase la care a visat mereu.

Într-un interviu pe care acesta l-a acordat recent a mărturisit că săptămâna aceasta, va semna actele de cumpărare pentru casa sa. Momentan negociază prețul, dar estimează că va fi nevoit să plătească peste 100.000 de euro. Casa are 140 de metri pătrați și o priveliște superbă. Mai mult de atât, Bogdan Mocanu va avea și o terasă foarte mare pe care vrea să și-o aranjeze după bunul plac. Se pare că Dorian Popa a fost cel care l-a ajutat enorm în ceea ce privește achiziționarea imobilului respectiv.

”Priveliștea.. e bine că nu am blocuri în față. Cum am spus, nu este compartimentat încă. Săptămâna aceasta o să mă întâlnesc cu proprietarul să semnez. După o să încep să intru, să compartimentez, încă negociez, dar este sigur peste 100.000 de euro, are 140 de metri pătrați, e cu terasă și mi-o fac cum vreau eu, mi-o desenez cum vreau eu. Am fost la Dorian și mi-a dat toate contactele”, a declarat Bogdan Mocanu pentru antenastars.ro.