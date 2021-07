Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Adela Popescu este o femeie foarte sinceră, dar și extrem de activă în mediul online. Fanii eu știu totul despre ea, chiar din postările pe care le face zilnic pe Instagram. Ea și-a ținut mereu admiratorii cu tot ce a făcut, iar acum doar câteva ore a făcut o serie de mărturisiri care i-au pus pe gânduri. Deși au trecut doar două săptămâni de la venirea pe lume a mezinului, blondina nu s-a liniștit deloc.

Având în vedere că este mamă pentru a treia oară, viața soției lui Radu Vâlcan s-a schimbat complet. Are, însă, o singură nemulțumire și anume că nu poate să iasă mai des cu fiul său la aer curat, din cauza călduri insuportabile. După cum a povestit chiar ea, acest lucru o doare foarte tare și nu știe ce este de făcut, pentru că se teme ca micuțul ei să nu fie ars de soare și să aibă și alte probleme.

”Eu am ieșit, în sfârșit afară. Pur și simplu nu se poate respira afară, iar cu bebelușul, asta mă doare cel mai tare, nu am reușit să-l scot la plimbare. Am ieșit de vreo două ori, pe la șapte, dar a avut disconfort, nu a putut să doarmă și îl țin mai mult în casă, din păcate. Mi-e teamă să nu se ardă, se poate să se și ardă chiar dacă-l țin la umbră”, a spus Adela Popescu pe Instagram.