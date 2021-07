Episoadele violente ar fi avut loc în vila de lux de pe malul lacului Snagov, imobil în care cei doi locuiesc de câțiva ani. Oana Mizil a sunat la 112, iar vecinii au observat speriați ambulanța. Oana Mizil a ajuns la Spitalul „Elias”. Le-ar fi povestit cadrelor medicale faptul că a fost lovită de iubitul ei, în speță Marian Vanghelie.

„Deci, ne-am certat, e o ceartă firească într-o familie. Soția mea are probleme cu tensiunea! Din cauza tensiunii, i s-au încleștat puțin mâinile, ne-am speriat și am chemat salvarea. Am chemat salvarea, ne-au întrebat de la ce și i-am spus, evident, că ne-am certat, ce era să spunem? Să spunem că s-a împiedicat și a căzut de la etajul doi?”, este punctul de vedere al fostului primar al sectorului 5, exprimat pentru Kanal D.