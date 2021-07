Bianca Drăgușanu a făcut o serie de dezvăluiri despre propunerea pe care a primit-o din partea celor de la Kanal D, pentru a participa la emisiunea Survivor România. Se pare că ei și-au dorit ca ea să facă parte din acest sezon, dar nu au putut să o convingă în niciun fel. Vedeta nu duce lipsă de bani și nu ar accepta nici dacă ar primi o sumă impresionantă pe zi, pentru că nu este deloc genul de emisiune la care se vede participând.

Diva a mai avut o experiență neplăcută care i-a pus cap și anume plecarea ei în Asia Express. Vedeta a vrut să renunțe încă din prima clipă, după ce a ajuns acolo și a văzut cât de greu este. Mai mult de atât, ea a ținut să proceze în interviul pe care l-a oferit că nu mai face mucă voluntară, pentru că vrea să fie plătită foarte bine pentru aparițiile sale. Are ce face cu timpul ei și nu vrea să îl irosească, fără să primească nimic la schimb. În plus, ea a recunoscut că ar participa la o emisiune unde să stea pe tocuri de 12 cm, nu la una în care să fie nevoită să urineze în natură.

„S-a ajuns într-o etapă când foarte rar se mai dau bani pentru aparițiile tv. Eu nu fac muncă voluntară, nu mai merg nicăieri dacă nu sunt plătită. Am ce face cu timpul meu. Am fost invitată la Survivor, ca și concurentă. Nici pe 100.000 euro pe zi nu aș merge. Niciun ban nu m-ar face să renunț la confortul meu. Eu am și bani și faimă. De ce să mă chinui să dorm pe jos? Aș spune da unui show în care să stau în tocuri de 12 centimetri, nu unul în care să urinez prin tufișuri”, a declarat Bianca pentru Impact.ro.