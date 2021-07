Nu e de mirare că soția lui Alex Ashraf a reacționat, imediat după ce a văzut ce fel de imagini au apărut pe contul de Instagram al rivalei sale. Vedetei nu i-a venit să creadă cât de departe au putut ajunge cei doi foști și i-a ironizat în stilul ei caracteristic. Mai mult de atât, ea a postat și imaginea cu pricina pe care o avea, deși Oana Roman a eliminat-o de la Story.

Oana Zăvoranu, comentarii incendiare despe rivala sa

Zăvo mai crede că vedeta pe care nu o are deloc la inimă doar își bate joc de oamenii care o urmăresc, prin intermediul postărilor pe care le face. Actrița este de părere că imaginile respective sunt o dovadă clară a afirmațiilor sale. Fosta soție a lui Marius Elisei a simțit nevoia să își ia apărarea și a declarat pe Instagram că oamenii care au criticat apariția lor nu au, de fapt, simțul umorului. În plus, ea a mărturisit că este fericită cu viața pe care o are și, cu alte cuvinte, nu îi pasă de ceea ce zic gurile rele.

“Băi omule cum e posibil așa ceva. Opriți Pământul, eu cobor. Eu cred că nu mai aveți nevoie de nimic altceva mai concludent că lumea o ia razna și că P își bate la propriu joc de VOI GÂȘTELE decât poza asta”, a scris Oana Zăvoranu pe Story.

