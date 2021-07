Traumele din trecut l-au făcut pe marele câștigător să nu își mai poată exterioriza sentimentele. În momentul de față, este mult mai bine, dar nu poate depăși anumite momente din copilăria sa. Și-ar fi dorit, de exemplu, ca în momentul în care a câștigat trofeul și în ziua în care a ajuns la aeroport, și-ar fi dorit să se poată bucura mai mult de tot ce i se întâmpla, doar că nu știa cum să o facă.

"Acum nu mai sunt depresiile alea pe care le aveam înainte, dar sunt așa... nu pot să mă bucur de toate momentele pe care le am în viața mea, de ceea ce primesc, nu mai simt. Când am câștigat trofeul sau când am ajuns în aeroport voiam să mă bucur, să le arăt oamenilor recunoștința, dar nu mă puteam exprima. În mod normal, oamenii ar fi sărit: , ar fi plâns acolo în fața lor, s-ar fi tăvălit pe jos de fericire. Eu eram fericit, eram mulțumit că oamenii sunt acolo, dar nu puteam să mă exprim, parcă nu mai pot să-mi dau frâu liber sentimentelor.", a povestit Zanni la Teo Show.