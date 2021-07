Ei bine, se pare că șirul de cupluri formate din foști concurenți ai emisiunii de la Kanal D nu se oprește aici. După ce Irisha a recunoscut că este atrasă de Marius Crăciun ca bărbat și nu a negat nici măcar o secundă că își dorește ceva mai mult de la el, a apărut prima imagine cu ei împreună. Se pare că pentru ei Survivor România începe abia acum, după ce au decis să fie împreună.

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit Marius Crăciun la Ștafeta Mixtă.