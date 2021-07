Sunt multe lucruri care au reușit să îi unească și mai tare pe cei doi îndrăgostiți. Aceștia petrec foarte, foarte mult timp împreună, merg în vacanțe, fac muzică și se bucură de fiecare moment din viața lor. Cântăreața care a făcut furori și peste hotare, nu doar în țara noastră pare că a găsit bărbatul perfect cu care are multe lucruri în comun și pe care îl iubește din toată inima ei.

Inna, declarații despre iubitul ei, Deliric

„Suntem amândoi artiști, împărtășim iubirea pentru muzică, bucuria de a fi pe scenă și de a ne exprima prin muzică. Avem multe lucruri în comun, dar, de exemplu, unul dintre lucrurile esențiale este că ne place amândurora să călătorim și de fiecare dată când avem timp liber, căutăm noi destinații spre care să ne îndreptăm”, a declarat Inna pentru unica.ro.

Inna nu și-ar fo putut dori mai mult decât un bărbat precum Deliric, cu care împărtășește aceleași pasiune și alături de care se simte iubită și împlinită, Chiar dacă viața de cuplu merge de minune, se pare că artista are momente în care se simte nesigură pe ea, dar încearcă să fie echilibrată și să petreacă timp de calitate cu oamenii dragi ei. În plus, are foarte mare grijă de ea și de felul în care arată și face sport aproape zilnic.

