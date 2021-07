Faimosul Cosmin Stanciu a fost unul dintre cei mai respectați concurenți ai emisiunii de la Kanal D. El a încercat să nu implice în certurile dintre colegii lui, pentru a nu atrage prea tare atenția lui. Zilnic, gândul îi stătea la iubita sa din România, dar se pare că ei îi era atât de dor de el, pentru că a vrut ca ei să meargă pe drumuri diferite, iar Cosmin Stanciu nu a mai avut nimci de făcut în acest caz.

„Mă întreabă cineva dacă am iubită, cineva mă întreabă dacă le arăt poze cu Laura, Laura fiind iubita mea, și acum, dacă mai am iubită. Poze cu Laura nu aș fi trimis niciodată pentru că nu e ea genul să apară la televizor sau în media. Dar, răspund la cealaltă întrebare, nu, nu mai am iubită, nu mai suntem împreună, așa că nici nu pot să trimit poze că nu mai suntem împreună”, a declarat Cosmin Stanciu într-un live, pe Instagram.

Fostul concurent de la Survivor își dorea o familie frumoasă alături de ea și voia un copil, în viitorul apropiat, dar toate visele i-au fost năruite de către femeia alături de care se vedea pentru tot restul vieții sale. Internauții l-au tras la răspundere din cauza faptului că nu a publicat nicio fotografie cu Laura, femeia care făcea parte din viața sa, iar Cosmin le-a spus care sunt motivele reale pentru care nu poate face acest. În primul rând, ea nu și-a dorit expunere în mediul online și în al doilea rând, cei nu mai sunt împreună.

„Mă întreabă cineva dacă as vrea să am copil. Bineînțeles, cred că oricine își dorește copil. Eu imi doream copil de mult, dar nu am găsit persoana cu care să fac asta. Da, imi doresc de mult timp si cu siguranta o voi face atunci cand voi gasi persoana potrivita. In rest, nu m-as inhăma la așa ceva dacă nu e persoana care trebuie”, a mai povestit el.