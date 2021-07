Se anunță o nuntă de zile mari în showbiz, după ce frumoasa Antonia a primit deja inelul de logodnă din partea iubitului său și a spus cel mai mare și mai sincer „DA!” din viața sa. Cel care a făcut anunțul cel mare a fost chiar Velea. El a postat o imagine pe rețelele sociale în care le-a spus tuturor ceea ce s-a întâmplat și în care partenera sa de viață purta inelul primit.

”A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia. După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele...”, a spus Alex Velea la XNS.