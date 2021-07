Roxen este foarte, foarte sinceră cu fanii ei, doar că până în clipa de față nu le-a vorbit acestora despre boala de care suferă de foarte mulți ani. Recent, artista a simțit nevoia să le vorbească și despre acest lucru și să se apropie și mai tare de ei, așa că și-a pus sufletul pe tavă în fața lor. Frumoasa vedetă i-a lăsat mască pe cei mai mulți dintre admiratorii ei, care nu aveau nici cea mai mică idee despre afecțiunea de care suferă.

Ein bine, frumoasa artistă suferă de boala Lyme, cea care apare în urma mușcăturii de căpușă contaminată cu bacteria Borrelia. Roxen le-a povestit admiratorilor ei că se află în cea de-a treia fază a bolii și că pur și simplu nu are ce să facă, doar să încerce să o țină sub control. Fanii au fost alături de ea și i-au transmis cele mai frumoase comentarii de susținere, de care s-a bucurat și pe care, cel mai probabil le-a citit.

”Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine”, a povestit Roxen pe TokTok.