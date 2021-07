Survivor România nu dă naștere doar unor prietenii frumoase, ci și un povești de iubire așa cum nu s-au mai văzut. Datorită emisiunii la care au participat anul acesta, ei au reușit să se cunoască, deși la prima vedere nu și-au dat nici cea mai mare importanță unul celuilalt. Andrei, fiind rezervă, nu putea sta prea mult de vorbă cu cei care urmau să îi fie colegi în concurs, dar au reușit să schimbe câteva vorbe și a ajuns să o cunoască pe Roxana, cea care recent i-a devenit parteneră de viață.

„Și cea mai lunga relatie a mea a fost cu o fecioara. N-a fost o discutie lunga, am schimbat doua trei vorbe si cam atat. Stiam ca o sa intru in competiție si am simtit ca ceva o sa se intample. Am stiut ca o sa ma inteleg bine cu ea si-n competiție.”, a povestit Andrei Dascălu la Ștafeta Mixtă.