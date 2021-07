Andrei Dascălu nu doar că a recunoscut că este îmăpreună cu Roxana Ghiță, dar a și vorbit despre cum s-au cunoscut și despre cum a avut loc apropierea dintre ei. Se pare că aceștia s-au întâlnit înainte de începerea emisiunii și a simțit din prima clipă că există o conexiune specială între ei, iar pe atunci fiecare dintre ieșise dintr-o relație. Apoi, au început să se apropie și mai tare și au petrecut multe zile împreună.

Războinicul se simțea în preajma sa, se simțea liniștit și putea să îi povestească absolut orice, pentru că ea îl asculta de fiecare dată. Așa s-a legat prietenia frumoasă dintre ei și au început să doarmă împreună, în baracă. A recunoscut că în Republica Dominicană nu au avut o relație, ci s-au cuplat după revenirea lor în țară, mai exact în Vama Veche, unde cei din echipa albastră s-au reunit și s-au distrat de minune.

„Cu Roxana Ghită prima dată m-am intalnit inainte de competitie. Am avut o mica discutie si am vazut ca din prima am avut o mică conexiune. Ea avusese o relatie, eu avusesem o relatie si erau multe chestii care s-au legat si pe care le aveam in comun. Apoi am intrat in competitie si cel mai bine m-am inteles cu Starlin si cu ea.Cu ea simteam nevoia de a ma descarca, simteam linistea. Statea asa calma si ma asculta. Cu ea puteam sa ma descarc, sa ii spun ce am pe suflet. Ii povesteam de familie, ii spuneam ca tata a avut niste probleme, ii spuneam ce planuri am eu, aveam cu cine vorbi si o simteam deschisa si puteam vorbi orice cu ea. Acolo a inceput o prietenie si am inceput sa ne intelegem din ce in ce mai bine, de aceea am si inceput sa dormim unul langa celalalt.", a povestit Andrei Dascălu pentru Ștafeta Mixtă.