Toată lumea îl știe pe Zannidache, dar foarte puțini au informații clare despre el și despre experiențele dureroase de care a avut parte în trecut. Acesta nu s-a putut bucura de atenția și de dragostea părinților săi naturali, pentru că au renunțat la el încă de la naștere. Toate aceste situații dure pe care le-a avut de înfruntat l-au făcut pe îndrăgitul artist să fie un om mai puternic și mai bun din toate punctele de vedere.

Recent el a dat o serie de interviuri pentru Ștefeta Mixtă și Teo Show, unde și-a deschis inima în fața telespectarilor și unde a vorbit sincer despre cei care i-au dat viață. La un moment dat, a recunoscut că ar vrea să își cunoască părinții, în special tatăl, pentru că pe mama sa a mai văzut-o, chiar dacă lucrurile nu au decurs așa cum spera el. Cel mai tare își dorește să vadă de la cine a luat trăsăturile pe care le are. A mai spus că își va căuta mama, când va mai crește, să o ajute și pe ea.

„Mi-ar fi placut sa il cunosc pe XXXTentacion. Mi-ar placea sa cunosc multa lume, dar nu neaparat sa vad ce e in sufletul lor, sa vad asa cum sunt ei ca oameni. Mi-ar placea sa cunosc oameni publice din Romania, dar nu vreau sa spun asta. Mi-ar placea sa ii cunosc si pe ai mei, sa vad cu cine seman. Pe mama am vazut-o de cateva ori, nu am nicio treaba cu ea. M-a vizitat de cateva ori, dar simteam ca nu am ce sa vorbesc cu ea. E paralela cu realitatea. Am aflat niste chestii, ca e victima din Revolutie, ca a fost ranita. Mi-a adus la 14 ani niste ghetute de copil de 5 ani. Nu o judec. Cand o sa fiu mai mare, cand o sa fiu stabil, poate o sa o caut sa o ajut eu pe ea, dar deocamdata nu. Pe tata nu il cunosc, as vrea sa-l vad, sa vad daca seman cu el”, a povestit Zanni la Teo Show.