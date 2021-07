Atât tatăl partenerei de viață a lui Marius Elisei, cât și sora sa, Catinca Roman, își sărbătoresc ziua de naștere. Vedeta nu s-a putut abține să nu facă o serie de declarații emoționante pentru cei din familia sa. Totodată, ea s-a arătat nemulțumită de relația pe care o are cu cel care i-a dat viață și care nu i-a fost alături când avea cea mai mare nevoie de el. Ea a reușit să le rupă inimile tuturor când a zis că se simte orfană, uneori.

Ziua lor de naștere are și o poveste frumoasă în spate, despre care Oana Roman a vorbit în direct. Telespectatorii au ascultat-o cu sufletul la gură și au rămas impresionați de toate cuvintele frumoase pe care le-a spus ea. În plus, ea a recunoscut cu lacrimi în ochi că îi este extrem de dor de tatăl ei și că ar vrea să mai petreacă timp alături de el, la fel cum făcea odată.

"Mi-a zis că pleacă de ziua lui undeva. Îmi pare rău că nu am apucat să îl sun pentru că am niște zile foarte aglomerate. Am ajuns acasă la 1 noaptea. Cam așa sunt zilele mele. Eu îi doresc să fie la fel de în formă ca până acum. Arată extraordinar, dar cu ce preț. Disciplina lui este un lucru pe care îl admir la el. In ultimii ani am devenit și eu mai disciplinată. El în fiecare zi învață, citește și evoluează. Admir foarte mult faptul că nu l-am auzit vorbind de rău pe cineva. Cred că de două ori l-am auzit pierzându-și cumpătul, dar de altfel reușește să trateze lucrurile cu o diplomație incredibilă. Eu sunt mai impulsivă.", a mai zis ea.