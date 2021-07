De când a participat la emisiunea Puterea Dragostei și a lansat primele sale piese, Jador a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. El s-a făcut remarcat atât prin felul lui de a fi, cât și prin intermediul talentului său incofundabil pe care sute de mii de oameni îl admiră. Cântărețul a ajuns pe primele locuri în Trending cu aproape toate melodiile sale, iar acesta este un motiv de mândrie pentru el și pentru echipa care se ocupă de el.

Aproape că nu există om în România care să nu fi auzit de el și care să nu fi ascultat, măcar de curiozitate, una dintre piesele sale. Cu toate acestea, există oameni care pretind că nu îl cunosc și care îl ironizează, cum a fost și cazul lui Radhu, singurul român care a intrat în Billboard Latin, în revista ”Hoy”, care a spus că nu știe cine este Jador. Cel mai tare s-a supărat manelistul când prezentatoarea Anisa Sandulache i-a zis invitatului său că nu a pierdut absolut nimic.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

”Deci am privit videoclipul ăsta de cel puțin 100 de ori. Am încercat să-mi dau seama de ce această domnișoară sau doamnă are o atitudine atât de rasistă la adresa mea. Ca și cum muzica pe care noi o facem, muzica din România, că băiatul ăla face muzică în State, bravo lui, ne face onoare țării, foarte frumos. Ne bucurăm că are oportunitatea asta. Dar de ce fata asta când vine vorba despre manele, un gen muzical, nu știu ce gen de muzică, nici nu mai contează...”, a mărturisit Jador, potrivit wowbiz.ro.