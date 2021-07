Deși Cristina Cioran ar fi trebuit să o aducă pe lume pe Ema în luna septembrie a acestui an, ziua cea mare a venit mai repede decât s-ar fi așteptat. Ei bine, vedeta s-a temut foarte tare atât pentru ea, cât și pentru viața micuței sale care avea slabe șanse de supraviețuire. În momentul de față, fiica ei este bine și reușește să respire singură ceea ce este mare lucru.

Duminică, ea a intrat în travaliu, s-a speriat foarte, foarte tare și a sunat repede la salvare. Medicii au venit repede la fața locului și au transportat-o de urgență la spital, unde a și născut. Din câte a mărturisit Cristina Cioran, totul ar fi pornit de la o toxiinfecție alimentară, pe baza căruia s-ar fi declanșat travaliul. Actrița a spus despre micuță că încă se află la incubator și că a reușit să o și vadă. Ea nu știe câte zile va mai fi nevoită să stea în spital, pentru că acest lucru depinde doar de starea fiicei sale. Până când nu va reuși să mănânce singură, medicii vor fi nevoiți să o mai țină internată, iar mama ei nu are cum să o lase acolo.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen. Am văzut-o azi dimineață, e bine, răspunde la stimuli, respiră singură. Nu știu cât voi mai rămâne în spital, în funcție de starea copilului, de la zi la zi. Oricum azi mai rămân. Aici sunt liniștită că au doctorii grijă de ea. Trebuie să mai stea în incubator câteva zile, pânâ când începe să mănânce singurică. Iubitul meu nu poate să intre în spital, spitalul e carantinat. Nu e singurul caz. E plin aici de copii născuți prematur.”, a declarat actrița potrivit wowbiz.ro.