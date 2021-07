Anul trecut a fost unul care l-a pus la grele încercări pe îndrăgitul designer. Acesta a suferit o intervenție complicată departe de casă, din cauza cancerului la colon. Din fericire, a trecut cu bine peste intervenția respectivă, dar nu scapă de controalele pe care trebuie să le facă, pentru a se asigura că este totul în regulă. Cătălin Botezatu vrea să evite alte probleme și de aceea este precaut în acest sens.

Celebrul designer a mers la Cannes, unde a avut o prezentare și unde a fost și premiat. A fost o experiență frumoasă pe care nu o va uita niciodată, dar pentru care s-a stresat foarte, foarte tare. Nu a stat locului nici măcar o clipă și nici nu a avut prea mult timp să se odihneasă, iar după ce a revenit în țară, a zăcut la propriu. După cum a povestit chiar el, este bine în momentul de față, dar la finalul lunii va merge la Instanbul pentru control.

„E adevărat că toată această nebunie cu mersul la Cannes, chiar dacă a părut o chestie frumoasă, că am luat un premiu, că am făcut o prezentare, și-a pus amprenta puțin pe sănătatea mea. A fost o alergătură continuă, nu am avut timp să mă odihnesc deloc și la venire, am zăcut, la propriu, o zi și o noapte, dar sunt ok. Merg la sfârșitul lunii la Istanbul pentru control, pentru că trebuia să merg de acum o lună și nu am mers… Dar sunt bine!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.