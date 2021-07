Scandalul dintre cele două interprete a luat amploare, pentru că Georgiana Lobonț nu poate accepta faptul că piesele pe care ea le-a înregistrat sunt interpretate și de către rivala sa. În discuțiile acestora a intervenit nimeni altul decât Florin Pește, cel care a înregistrat melodiile din pricina cărora femeile au ajuns să se certe și își arunce vorbe grele, chiar în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Cântăreața de muzică de petrecere este de părere că Vlăduța Lupău a vrut doar să îi facă rău alegând să intepreteze și ea acele melodii pentru care ea cumpărase deja licența. Ceea ce foarte puțini știu este faptul că Vlăduța i-a botezat vedetei copiii și nu îi vine să creadă că acea relație de prietenie frumoasă a ajuns în acest punct în care să se dușmănească. Nu s-ar fi așteptat niciodată la una ca asta și este dezamăgită complet. Vlăduța nu s-a putut abține să nu îi dea replica, în direct.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„Îmi pare rău de toată țigănia care se întâmplă. Eu am pregătit acest colaj în urmă cu câteva luni. Și dânsul are licențele la melodii. Și eu am contractele plătite, cumpărate. Eu am pregătit totul cu mult timp înainte. Nu ai cum să chemi elicopterele, fachirii decât cu mult timp înainte. Eu din ce am văzut orchestrația, vioara nu erau puse. Mă atacă indirect întotdeauna. Cânt de la 4 ani și am fost băgată în scandaluri de un an de zile. Dacă eu am avut niște piese pot să spun că alții au luat piese de la mine, dar nu atac pe nimeni. Dezamăgirile le avem fiecare, nu trebuie să le expunem public. Oamenii ăștia nu au avut tupeul sau buna creștere să mă sune în viața lor”, a zis Vlăduța Lupău, pentru aceeași sursă.