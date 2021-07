Din nefericire, pandemia de coronavirus a stat în fața planurilor pe care le aveau, iar partenerul de viață al fostei concurente de la Survivor România nu a putut semna actele de divorț. Acesta a fost încă un motiv în plus pentru fani să spere că vor reuși să rezolve totul și să se împace. Artista a vrut să clarificile situația odată pentru totdeauna și le-a spus fanilor curioși dacă mai există sau nu vreo șansă să revină în brațele tatălui fiicei sale.

”M-am gândit că ar putea fi și aceasta o explicație, mai ales că nu și-a dorit acest divorț, dar, în ce mă privește, odată pornită pe drumul acesta, nu mă mai întorc! Nu doar una singură, însă toate proiectele pe care le am mă țin în continuare în România. Cât despre el, este în continuare în Statele Unite și nu se gândește la întoarcerea în țară, lucru care este principalul inconvenient. Eu am viața în România, el în America”, a povestit artista pentru viva.ro .

Ea și-a dorit în tot acest timp să rupă orice fel de legătură cu Traian Spak, dar se pare că el nu este de aceeași părere cu ea. Mai mult de atât, ei nu au purtat niciun fel de discuție legată de o eventuală împăcare, dar nimic nu ar face-o să se răzgândească, pentru că din moment ce a pornit pe acest drum, nu se ma uită deloc în spate. Chiar dacă poate nu vor fi mai împreună, ambii își doresc ca fiica lor să fie bine și să nucă lipsă de nimic.

“Înainte de orice ne dorim ca Sienna să fie bine, fericită, și pentru asta luptăm. Suntem în așteptarea actelor lui, pentru că e un proces mai lung să poți să mergi în America. Sunt singură, nu am pe nimeni, poate este cazul să ridic și eu pretențiile, să am ceva așteptări, dar dacă e să vină, eu sunt aici. Sienna e la Galați, mama are grijă de ea”, a declarat Andreea într-un interviu, potrivit cancan.ro.