Zannidache și-a încercat norocul cu mai multe dintre concurentele emisiunii Surivor România, mergând pe premisa: „Eu vreau! Tu vrei?”. Prima pe care a abordat-o a fost Roxana Ghiță, la care a renunțat repede. De ce? Ei bine, pentru că a observat că și alții își doreau să aibă mai mult decât o relație de prietenie și că ea era dispusă să fie cu oricine de acolo. Nu i-a plăcut acest lucru și nu s-a temut să recunoască.

La un moment dat, în ultimele luni de concurs, s-a spus despre Faimos că s-ar fi apropiat tot mai tare de Adelina, dar ambii au negat că ar avea vreo legătură. După ce totul s-a sfârșit, el a decis că este vremea să le spună celor de acasă adevărul. Înainte de a le povesti acestora că a sărutat-o pe Războinică și că nu i-ar fi plăcut, el a reușit să șocheze lumea în stilul lui caracteristic. Se pare că Zanni ar fi atins-o chiar și pe Elena Marin, femeia pe care nu a suportat-o deloc și cu care s-a certat în repetate rânduri.

„I-am zis Roxanei Ghita „eu vreau, tu vrei?” A rămas să ne vedem, dar nu am facut nimic cu ea. Dar apoi am vazut ca mai multi o colindau pe Roxana Ghita si nu am mai vrut. M-am văzut si cu Adelina, m-am sărutat cu ea, dar nu mi-a plăcut”, a declarat Zanni la Teo Show.