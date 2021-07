Fulgy nu a reușit să își creeze deloc o imagine bună în ultima vreme, iar totul a pornit după ce a fost prins de către oamenii legii consumând substanțe interzise la volan. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a făcut o serie de filmări în care spunea că dacă spune tot ceea ce știe mulți milionari vor ajunge la închisoare, dar nu s-a putut abține să nu spună tot ceea ce avea de zis despre impresarul maneliștilor.

„Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă. Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a agresat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea .”, a zis Fulgy pe Instagram.