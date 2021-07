Oana Roman și Marius Elisei au refuzat, în primă fază, să dea prea multe detalii despre faptul că au revenit unul în brațele celuilalt, deși era foarte clar acest lucru pentru toată lumea. Oricât de mult ar fi vrut să ascundă acest lucru, postările din mediul online i-au dat de gol pe cei doi îndrăgostiți. Din câte se pare, el a fost cel care a insistat să îi fie din nou aproape și o surprindea cu flori aproape zilnic.

Deși ea s-a lăsat greu, Marius Elisei nu a vrut sub nicio formă să renunțe și, într-un final, a reușit să o recurească. Recent, ei au dat primul interviu dupa marea împăcare, în care au discutat despre problemele pe care le-au întâmpinat câtă vreme au fost despărțiți, despre cum a avut loc împăcarea și despre cât de bine le merg lucrurile acum. Fiica lor, Isa, este și ea foarte fericită, pentru că și-a văzut din nou părinții împreună, mai ales că ea mereu și-a dorit lucrul acesta.

„Eu am vrut să fiu sigură de niște lucruri, să fiu sigură că s-au schimbat niște lucruri, că putem să construim lucruri. De asta am așteptat un pic mai mult, ca să fiu eu sigură, nu pentru că am vrut să-l fierb. Lucrurile s-au reluat ca și cum nu ne-am fi despărțit. Am avut surpriza să constat că și munca pe care o facem împreună e cumva mai ușor de făcut decât înainte”, a povestit fiica lui Petre Roman pentru aceeași sursă.