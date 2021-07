Albert Oprea a fost unul dintre preferații publicului la Survivor România și s-a bucurat de toată susținerea lor în toate cele șase luni petrecute acolo. El a avut mari speranțe că va ajunge până în marea finală, dar nu a mai primit același număr de voturi pe ultima sută de metri, când avea cea mai mare nevoie. A regretat că nu a putut ajunge până la final, mai ales că mai era doar foarte puțin, dar s-a bucurat pentru faptul că Zanni a câștigat marele premiu al emisiunii.

Odata întors acasă, Războinicul a avut ceva probleme legate de somn. Era obișnuit cu fusul orar din Republica Dominicană și nu mai poate dormi deloc noaptea. Pentru a nu pierde vremea, el s-a apucat să facă sport, deși ora nu era tocmai una potrivită pentru aceste activități. În plus, Albert le-a povestit și urmăritorilor săi despre situația prin care este nevoit să treacă, dar și despre cum a ales să se bucure de primele lui zile în România, alături de toți cei dragi lui.

„Am petrecut toată noaptea și tot primesc o grămadă de întrebări legate de Sorin, Starlin, mai mulți concurenți din emisiunea. Nu am cum să vă uit, dar cum am ajuns acasă am simțit nevoia să mă odihnesc. Să mă văd cu prietenii, familia. Am primit mesaje de la oameni care m-au apreciat, m-au susținut. Și eu simt nevoia să refulez, să spun ce am pe interior. Cât mai curând o să aflați tot despre treaba asta”, a mai povestit el în mediul online.