Pentru început, „Querida” le-a luat în vizor pe Andreea Bălan și Elena Gheorghe despre care nu a avut nimic prea bun de zis. Despre fosta soție a lui George Burcea a afirmat că ea chiar a muncit de mică, dar că în momentul de față nu o mai recunoaște. Mai mult de atât, ea nu suportă nici ideea că artista își folosește copiii în cadrul reclamelor din mediul online. Nu s-a putut abține și s-a legat și de faptul că este mult prea slabă și a ținut să menționeze și că o vedetă cu un păr atât de urât precum al său nu are dreptul să facă reclamă la șampon.

"Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil, pentru că nu cred că ți-ai luat mai mult de 800 de euro pentru produsele alea. Penibil pentru că folosești copiii, copiii puși de mici. Fata o să creadă că în viață va trebui să facă și ea ce a văzut la mama. Cred că de multe ori stau cu copilul pentru că nu le dau bani, sau iau bani mai mulți, și atunci forjează și copiii, e de plâns. (...) Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte...Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?", a spus Oana Zăvoranu despre Andreea Bălan pe canalul ei de YouTube.