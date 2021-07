Daniel Pavel a câștigat simpatia și respectul celor de acasă, dar și pe ale concurenților care au făcut parte din acest sezon al emisiunii de pe Kanal D. Și pentru el a fost greu, chiar dacă nu trăia în aceleași condiții precum Războinicii și Faimoși și a vorbit pe îndelete despre cum s-a descurcat acolo, despre cele mai grele zile pe care le-a avut peste hotare, despre colegii și, de asemenea, despre unul dintre momentele șocante din concurs.

Nu vă mai ținem pe jar și vă spunem că momentul care l-a lăsat și pe el mult de uimire a fost eliminarea Anei Porgras. În clipa în care i-a auzit numele în cască, a avut un șoc, pentru că nu credea că o campioană de talia sa nu are parte de susținere din partea celor de acasă. A fost uimit și de petiția semnată de peste 100.000 pentru revenirea ei la Survivor România, care nu a ajutat la nimic. Singura soluție ar fi fost ca aceștia să o voteze pe Faimoasă de fiecare dată, chiar dacă nu se afla în pericol. pentru a fi siguri că nu ajunge într-o asemenea situație.

"Emotia e foarte puternica. M-am atasat de toti si la momentul eliminarii se vedea, cand vocea mea din casca imi spunea cine era eliminat cu cateva secunde inainte, eu nu stiam. Cei de acasa trebuie sa inteleaga efortul logistic colosal. A fost o audiență colosală. Mi-a mai tremurat vocea la unii dintre ei si ceilalti observau, chiar Sebi mi-a spus. Dacă faci doi pasi in spate, observi că domnul Dan a avut emotie tot timpul, și la Moro, și la Jador… Au fost plecările pe motive medicale… Comentariul sportiv, abordarea sportivă e ca un varf al iceberg-ului. Au fost momente cand am auzit numele si nu am crezut. Asta s-a intamplat la Ana Porgras. În momentul in care am auzit ca iese Ana si m-am uitat la ea, cand m-am uitat la Albert, vocea a trebuit să fie foarte concentrata, pentru ca pe umerii mei a fost aceasta figura a autoritatii. Le spunem din nou celor de acasa ca voturile au fost voturi si s-au reflectat in miscarile de trupe. Publicul a fost si el jucător acolo", a declarat Daniel Pavel potrivit wowbiz.ro.