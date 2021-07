Liviu Vârciu și Anda Călin au o relație de lungă durată, iar din rodul iubirii lor au luat naștere Matei și Anastia. Cele două vedete se ocupă împreună de creșterea micuților și le fac acestora toate poftele. De cinci ani de zile, ei formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă și reușesc de fiecare dată să atragă atenția asupra lor, la fel cum s-a întâmplat și de data aceasta, când au dat detalii despre botezul fiului lor.

În cazul lor a fost dragoste la prima vedere. Au știu din primul moment că sunt făcuți unul pentru celălalt și au ajuns să formeze o familie frumoasă la care multe persoane nici măcar nu îndrăznesc să viseze. În ceea ce privește botezul copilului, partenera de viață a lui Liviu Vârciu a mărturisit că va avea loc în toamnă, doar că nu au stabilit încă data exactă a marelui eveniment. Își dorește o petrecere cu mulți invitați și speră să nu fie din nou restricții care să îi împiedice să se bucure așa cum trebuie.

"Vom face petrecerea în toamnă, undeva în septembrie, nu am fixat data încă. Matei are un an și aproape două luni și vom organiza o petrecere cu mulți invitați. Sperăm să putem petrece și că nu vor fi din nou restricții.", a declarat Anda Călin pentru wowbiz.ro.