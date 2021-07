Chiar dacă știu foarte multe lucruri despre frumoasa vedetă, nimeni nu a știut cum l-a anunțat ea pe fostul său soț, Victor Slav, de faptul că va aduce pe lume un copil și nici cum a reacționat el la aflarea veștii că va deveni tătic. Ei bine, fosta lui Alex Bodi a vorbit recent despre acest subiect, iar mulți dintre admiratorii săi au rămas mască în fața declarațiilor făcute de vedetă. Bianca Drăgușanu a fost invitatata lui Damia Drăghici în podcast-ul său de pe YouTube, unde a simțit nevoia să își deschidă inima în fața urmăritorilor.

Blondina nu era în relații bune cu Victor Slav, în momentul în care a aflat că este gravidă, dar cu toate acestea a simțit că trebuie să afle și el acest lucru. Tot ea a afirmat că a simțit din prima clipă că va aduce pe lume o fetiță și că îi va deveni ulterior cea mai bună prietenă. Nu a interesat sub nicio formă părerea fostului partener în ceea ce privește sarcina și a decis că va aduce pe lume copilul, indiferent de situație.

”I-am spus că sunt însărcinată și indiferent de ce părere are el în acele momente, că noi nu eram chiar într-un moment bun al relației noastre, eu o să fac o fetiță care o să fie prietena mea cea mai bună. Nu m-a interesat părerea lui, dar eu asta am făcut. Reacția lui a fost foarte haioasă, nu mai știa de ce să se țină. Exact așa am luat-o. Și iată că s-a întâmplat, deși eram însărcinată în două săptămâni”, a povestit Bianca Drăgușanu în podscast-ul găzuit de către Damian Drăghici.