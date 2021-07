Mădălina Manole a murit în ziua în care a împlinit 43 de ani, în data de 14 iulie 2010. Cântăreața a fost găsită fără suflare în locuința ei, iar INML a stabilit că s-a sinucis înghițind un pesticid toxic numit Carbofuran, cunoscut sub numele de Furadan. Totul s-a petrecut la numai câteva ore după ce artista a părăsit un studiou unde a efectuat o repetiție. Miercuri s-au împlinit 11 ani de la trecerea ei în neființă. Plecarea sa ridică încă multe semne de întrebare și aduce revoltă în sufletele celor care au cunoscut-o. Printre ei se numără și Dan Negru, care, de la decesul vedetei, an de an, publică un mesaj de contul personal de Facebook în care amintește că noi, împreună, am participat la dispariția unei legende.