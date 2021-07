Campionul Survivor România a copilărit într-un orfelinat, unde l-a cunoscut pe cel pe care îl considera fratele său, dar care a avut un sfârșit tragic. Zannidache a aflat imediat după revenirea sa în țară că bunul său prieten s-a sinucis și nu i-a venit să creadă acest lucru. Artistul își amintește cu drag de el și de perioada în care împărțeau amândoi toate lucrurile pe care le aveau. El a povestit că erau foarte bine educați de mama Teo, femeia care i-a îngriijit pe vremea când erau doar niște copii, dar și foarte ordonați.

Mai mult de atât, el a zis că între ei exista mereu o competiție, ceea ce nu ar fi normal între frați, dar că așa au fost crescuți și este mult prea târziu să mai schimbe ceva acum. Alexandru, tânărul care s-a sinucis, i-a fost mereu aproape lui Zanni și deși era instructor de fitness și avea toată viața înainte, a decis să plece dintre noi. Din câte a povestit el, se pare că acesta avea probleme cu substanțele interzise din cauza cărora a și ajuns în acest punct.

„Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an. Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a declarat Zanni, potrivit wowbiz.ro.