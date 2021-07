Războinicii au avut o vreme în care îi dădeau dreptate Elenei Marin, până la unificarea celor două echipe când au realizat cum este, de fapt, Faimoasa. După ce au stat de câteva ori de vorbă cu ea, aceștia au realizat că băieții din echipa Faimoșilor aveau dreptate și că dansatoarei nu îi făcea nimeni absolut nimic și cu toate acestea, ea nu făcea altceva decât să se victimeze. O perioadă de timp, acest lucru a funcționat în fața celor de acasă, dar cel mai probabil lumea a realizat ușor, ușor că ea exagerează, după părerea lor.

Aceștia nu s-au putut abține să nu își exprime opinia clară despre vedetă. Andrei Dascălu și Marius Crăciun au ajuns la concluzia că ei îi plăcea să îi denigreze pe ceilalți, să iasă mereu în evidență și să pară ea victima în toate situațiile, deși nu era deloc așa. Frații „colan” au fost dezamăgiți și de Maria pe care au susținut-o de fiecare dată și care le-a întors spatele, pe ultma sută de metri a emisiunii Survivor România.

„Cand s-au certat baietii rau cu Elena si s-au facut bisericute, poate atunci s-a gandit ca trebuie sa mearga pe calea asta. Ea nu a mai fost jignita. In Consiliu imi era mila de ea. De la unificare, cand am inceput sa ii cunosc pe baieti, am vazut ca se victimiza in continuare si in camp noi stateam cu baietii si nu ii facea nimeni nimic. In Consiliu începea sa reproseze, sa spuna ca este jignita, dar nu ii facea nimeni nimic. Elena chiar se victimiza”, a adăugat Andrei Dascălu.