În timp ce Alexia Eram s-a abținut de la orice fel de declarații despre zvonurile legate de separare, Mario Fresh a fost puțin mai curajos și le-a spus oamenilor adevărul. Multă lume a așteptat cu sufletul la gură declarațiile sale și a sperat până în ultimul momentul că neînțelegerile dintre ei nu au dus la o despărțire. Ceea ce i-a făcut și mai mult pe fani să creadă că povestea lor de iubire a ajuns la final a fost faptul că nu au mers împreună în vacanță, ci alături de prietenii lor.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a zis Mario Fresh.