Când a decis să participe la Survivor România, Zanni și-a propus să câștige și să își îndeplinească marele vis de a-și lua o casă, pentru că toata viața sa a locuit la orfelinat și la cămin. A luptat cu toate forțele sale, iar cei de acasă l-au ajutat enorm oferindu-i voturile lor, pentru a ajunge să fie marele câștigător al acestui sezon. În marea finală, bătălia s-a dat între el și între Andrei Dascălu din echipa albastră. După ce Războinicul a recunoscut că nu avea prea mari șanse în fața unei vedete, el împreună cu Marius Crăciun au dat noi declarații despre campionul Survivor România 2021.

„Zanni a iesit favorit aproape mereu si in finala m-am gandit la asta. Am sperat si mi-am dorit sa castig, dar era un mic gand care spunea ca ma lupt cu un Faimos la voturi si ca e greu. Dar sunt mandru ca am facut lumea fericita, nimeni nu imi reproseaza nimic, pentru mine acesta este castigul” În primul joc din finală am fost nervos pe mine ca nu puteam sa ma linistesc, presiunea era prea mare si nu puteam sa o transform in ceva pozitiv dar usor, usor m-am calmat. Eram constient ca o sa trec mai departe. Ce nu mi-a placut a fost cand am intrat cu Marius, mi-as fi dorit sa ma calific eu primul, sa ramana el cu Zanni si a trebuit sa ne duelam noi doi si unul dintre noi să intre la vot”, a declarat Andrei Dascală pentru Ștafeta Mixtă.