Faimoasa Elena Marin a fost una dintre vedetele care și-a dorit din tot sufletul său să câștige îndrăgita competiție. Din nefericire pentru ea, a fost eliminată în momentul în care mai avea un singur pas până a ajunge în marea finală. I-a părut extrem de rău că nu și-a văzut visul împlinit, dar s-a bucurat pentru Zannidache. Este de părere că el avea mult mai mare nevoie de acei bani și că a meritat să ridice trofeul deasupra capului, având în vedere prin câte a trecut.

Odată a ajuns din Republica Dominicană, cu puțin înainte de petrecerea la care au luat parte unii dintre foștii concurenți de la Survivor, dansatoarea și-a făcut o schimbare de look neașteptată. Mulți dintre fanii săi d-abia au recunoscut-o și au felicitat-o pentru alegerea pe care a făcut-o. Elena Marin a ținut, de asemenea, să le transmită și un mesaj susținătorilor săi și le-a mulțumit pentru faptul că i-au fost alături la orice pas.

”Va pup cu toata dragostea. Vreau sa incep prin a-mi cere scuze ca nu am apucat sa vorbesc cu voi, vreau sa va multumesc cu aceasta ocazie ca mi-ati fost alaturi si ca m-ati sustinut. Va multumesc si va iubesc. Si cat de curand am sa fac un live si o sa vorbim acolo cu totii. Pana atunci vreau sa va zic de mine, sunt intr-un loc in care visam de mai bine de sapte luni de zile sa ajung. Este minunat de relaxant. Bine am revenit la viata normala. Va pup si va iubesc. Mi-era foarte dor, mi se pare ireal ca in sfarsit am revenit la viata mea”, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram.