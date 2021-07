Imediat după declarațiile pe care Zanni le-a făcut la Teo Show, fosta concurentă de la Survivor România a făcut un live pe Instagram, pentru că primea multe mesaje din partea fanilor și se simțea datoare cu un răspuns. Vedeta a încercat să le spună clar oamenilor că ei nu au fost niciodată împreună și că, probabil, el avea alte așteptări de la ea și de aceea a ajuns să fie dezamăgit.

„Zanni a spus exact ce s-a întâmplat. Vă spun de la ce a plecat totul. Ideea e că în momentul în care înțelegi lucrurile puțin diferit, ajungi să fii dezamăgit. Nu am declarat niciodată că suntem împruenă, că suntem un cuplu, nu înțeleg. Nu am fost niciodată împreună! Că l-am susținut și că mi-am dorit să câștige, e altceva. Dar nu a fost vorba de iubire, de dragoste. Nu ne-am certat, pur și simplu nu am mai vorbit din momentul în care el a văzut un mesaj la mine pe WhatsApp. Dar nu înțeleg de ce”, a spus Ana Porgras într-un live, pe contul ei de Instagram.