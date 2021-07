Deși în primii ani de liceu Alex Velea a fost un elev exemplar care participa la olimpiade și avea note foarte mari, odată cu începerea carierei artistul a început să neglijeze școala. Acest lucru i-a făcut pe părinții săi extrem de îngrijorați, mai ales în momentul în care Alex a început să aibă concerte, repetiții și evenimente.

Chiar dacă a încercat să mențină un echilibru între școală și pasiune, Alex Velea a rămas repetent un an din cauza notelor și absențelor. Acel moment l-a ambiționat pe artist să nu lase lucrurile la voia întâmplării și pentru a-și bucura părinții, nu doar că a terminat liceul, ci a făcut și o facultate, având diplomă de licență în acest moment.

„Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele”, a povestit Alex Velea, la Xtra Night Show.

Alex Velea, recunoscător iubitei sale: „Dacă nu era Antonia..”

„Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți… Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat”, a mai spus Alex Velea.

