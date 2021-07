Daniel Pavel a reușit să le câștige simpatia celor de acasă, dar și pe cea a concurenților. Atât Războinicii, cât și Faimoșii au avut numai lucruri bune de zis despre el și l-au admirat pentru toate eforturile depuse. Drept dovadă, el a fost așteptat la aeroport de un număr mare de oameni, care i-au adus chiar și un tort cu numele său. În plus, fanii s-au înghesuit să facă poze cu îndrăgitul prezentator pe care le-au postat imediat pe rețelele sociale.

”Este o călătorie chiar inițiatică, șase luni, dar de un an și patru luni de zile n-am mai fost în țară, locuiesc la Viena și atunci m-am întors cu o mie de emoții. Am supraviețuit și eu cu ei într-adevăr, de multe ori încercam când știam că pierd recompense și că nu mănâncă, nu mâncam nici eu, adică, încercam să fiu într-un sincron cu ei. Sigur, eu am avut beneficiul comunicării, e foarte important să comunici cu cei dragi, să te validezi, ei nu au avut asta”, a declarat Daniel Pavel în cadrul unui interviu, potrivit gândul.ro.