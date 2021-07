Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au intrat din nou în atenția presei, după ce s-a spus că relația lor ar fi ajuns la final și că sunt gata să îi pună capăt acesteia. Sexy impresara a decis că nu mai poate sta cu mâinile în sân și a vorbit despre întreaga situație și despre presupusele amante ale soțului ei. Ea a ținut să sublinieze faptul că, la fel cum se întâmplă în orice familie, au multe discuții în contradictoriu, dar că separarea nu a venit niciodată ca o metodă de rezolvare a problemelor avut de către aceștia.

Frumoasa vedetă a fost, la un moment dat, luată la întrebări și în ceea ce privește femeile care îi dau târcoale lui Laurențiu Reghecampf, iar a simțit imediat nevoia să sară în apărarea lui. Anamaria Prodan l-a catalogat ca fiind bărbatul perfect, care nu s-ar uitat niciodată în viața sa la o altă femeie. A reușit astfel să le închidă gura răutăcioșilor, care au sperat ca ei să divorțeze.

„Adică dragostea pe care el o afişează şi o are fata de noi. Domnişoarele care sunt de genul ăsta au anumite poziţii, în general, sub masă. Alte femei stau la masă. Dacă eu mă pretez să mă duc să bat orice domnişoara siliconată, nesiliconată, înseamnă că eu am decăzut. E foarte greu dacă trăieşti o viaţă sub masă să vrei să stai dintr-o dată la masă”, a declarat impresara potrivit spynews.ro.