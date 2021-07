Fosta campioană a României l-a susținut pe Zanni cât a putut ea de tare, după ieșirea sa din competiție. Chiar și după ce și-a pierdut contul de Instagram, vedeta și-a rugat fanii să îl voteze pe prietenul ei despre care a crezut mereu că merită să câștige. Mai mult de atât, Ana Porgras a mers până în Republica Dominicană, pentru a-l susține când avea cea mai mare nevoie de ea.

Având în vedere că pe parcursul competiției cei doi au fost extrem de apropiați, multă lume s-a întrebat de ce nu au petrecut aceștia timp împreună în seara marii finale. Ajuns în România, Zanni a fost luat la întrebări în ceea ce privește relația sa cu bruneta, iar el le-a spus tuturor adevărul. Se pare că Faimosul a văzut un mesaj pe WhatsApp care nu i-a plăcut deloc și care l-a făcut să își schimbe complet părerea despre ea. Mai mult de atât, a declarat că este dezamăgit de ea și că nu și-a dorit niciodată o relație cu fosta gimnastă.

„ La un moment dat ea plecat, am ajuns la finală, Ea a ajuns cu același sentiment: "Zanni sus, Zanni jos" și niciodată nu am bănuit-o că ar avea alte intenții. I-am spus mereu că o să îi arăt recunoștința mea, dar nu pot acum, când vom fi după, doar noi doi...apoi am mers cu ea în cameră, mi-a spus că i-a fost dor de mine și mie de ea.

Eram într-un live și a fost întrebată dacă vrea un copil cu mine și mi s-a părut totul delicat, și nu știam cum să fac să nu se simtă prost...

La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat. Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis "Ba, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?"Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatspapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă...m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit. I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit...", a mai povestit el.

