Ramona Olaru este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. Ea a intrat din nou în atenția presei, după ce a format un cuplu cu Cuza de la Noaptea Târziu. Îndrăgita asistentă este genul de persoană pe care o vedem mereu cu zâmbetul pe buze, dar foarte puțini știu prin câte a trecut ea și cât de greu i-a fost să își aline suferința în urma divorțului. A avut o vreme în care a stat de una singură, pentru că așa a simțit ea.

Ea a fost căsătorită, cu mult timp înainte, cu Bogdan Olaru cel pe care l-a considerat bărbatul vieții sale, dar nu a fost să fie nimic între ei. În timpul căsniciei sale, nu era deloc genul de om care să iasă, să se distreze, dar imediat după și-a văzut de viața sa și a început să simtă ce înseamnă cu adevărat să trăiești. A fost o vară memorabilă pentru ea pe care nu va putea să o uite niciodată.

„Cea mai memorabilă vară din viața mea s-a întâmplat acum doi ani, după ce am divorțat. Până să mă căsătoresc, n-am fost o nebună care să iasă să se distreze, «de toți banii», și-am stat căsătorită și parcă am fost așa, puțin închisă, și după ce am divorțat zici că au ieșit toți dracii din mine, sincer. Aia a fost cea mai nebună vară pe care am trăit-o vreodată, acum doi ani, și m-aș mai întoarce. Acum, am aceleași planuri, sper să-mi iasă, adică m-am distrat !”, a mărturisit Ramona Olaru potrivit wowbiz.ro.