Fanii Alexandrei Stan au avut un real șoc, în momentul în care au aflat că vedeta s-a căsătorit în mare secret. Frumoasa vedetă nu s-a putut abține și a postat o serie de imagini se senzație pe rețelele sociale, din ziua cea mare. Acestea au fost apreciate de mii de oameni, iar comentariile au început să curgă încă din prima clipă. Blondina a trăit cele mai frumoase clipe din viața sa, iar recent a vorbit despre modul în care se înțeleg în calitate de soț și soție.

Artista a povestit că au tot felul de reguli scrise și nescrise pe care le urmează, niște principii clare care au venit de la sine și care ajută la buna funcționare a relației lor. Cei doi consideră că este foarte importantă comunicarea și oricât de multe neînțelegeri ar fi între ei, nu le lasă niciodată nerezolvate.

„Avem niște reguli scrise și unele nescrise, dar cuvântul reguli sună cam dur. Avem niște principii pe care ni le-am autoimpus, au venit de la sine, dar s-a nimerit să le avem împreună și noi considerăm că ele contribuie la buna funcționare a relației noastre – și anume, ne sfătuim, de exemplu, pentru orice, ținem cont unul de celălalt. Încercăm, indiferent dacă sunt discuții sau neînțelegeri, să nu ne ducem niciodată la culcare fără să discutăm. Comunicăm foarte mult, ținem post miercuri și vineri, dar asta nu știu dacă e bine să o zicem. Încercăm să ținem pasul cât putem de mult și cu ce ne dorim noi, și cu modelul de familie, dar în același timp ne străduim să ne menținem cu picioarele pe pământ, pentru că totuși suntem tinerei, eu am 32 și el are 35 de ani. Menținem un echilibru între tot ce ne place și ceea ce suntem, de la carieră la muzica pe care o ascultăm, dar în același timp facem și lucruri bune pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru corpul nostru. Ne respectăm unul altuia intimitatea. Adică, fiecare are momentele lui, se duce la sală, la săli diferite, nu mergem împreună peste tot, nu stăm împreună non-stop, chestii de genul ăsta”, a povestit Alexandra Stan pentru Viva.