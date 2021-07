Florin Ristei nu a fost niciodată îndrăgostit de vreo femeie așa cum este de actuala sa parteneră de viață. Artistul este convins de faptul că ea este femeia alături de care vrea să trăiască pentru tot restul vieții sale și tocmai de aceea a decis să se logodească. Cântărețul a vrut, totuși, să nu dea prea multe detalii despre decizia pe care au luat-o împrerună, din simplul motiv că le place să fie discreți în ceea ce privește viața privată.

Florin Ristei a vorbit în cadrul podcastului HappyFishTV despre evenimentul care a avut loc anul trecut și de care s-au bucurat din tot sufletul lor. Mai mult de atât, acum ei se pregătesc pentru nunta pe care, cel mai probabil, o vor organiza tot în secret.

”Nu (nr. am dat niciun inel)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, a declarat Florin Ristei acum ceva timp, pentru a1.ro.