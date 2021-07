Marele vis al lui Abert Oprea a fost să ajungă până în marea finală, pentru a se putea ține de promisiunea pe care i-a făcut-o tatălui său în aeroport, înainte de a pleca în Republica Dominicană. Din nefericire pentru el, nu s-a bucurat de un loc la finalul competiție, iar lupta s-a dat între Zanni, Marius și Andrei, Faimosul fiind cel care a ridicat trofeul deasupra capului. Mai mult de atât, Războinicul a mărturisit că de Zannidache îi era frică, pentru că a avut mereu parte de susținerea celor de acasă.

Este de părere că el chiar merita să câștige și conștient că Andrei nu avea prea mari șanse în fața sa. Crede despre Zanni că a dovedit că este foarte bun atât pe plan sportiv, cât și pe plan social și că a rezistat eroic, aproape șapte luni în Republica Dominicană. A admirat la el faptul că a fost mereu asumat și că a dat dovadă de o ambiție incredibilă. Așadar, Albert a avut numai cuvinte de laudă la adresa marelui câștigător Survivor România.

„Când am venit la inceput pe catamarane fiecare își găsea un adversar si am avut un contact vizual cu Zanni. Eu am fost foarte increzator pe parcursul acestui show ca voi ajunge in finala, am tras de mine si stiam ca pot treaba asta si intotdeauna ma gandeam ca Zanni ar fi cel mai mare adversar al meu. Era perioada in care eu eram cel mai votat de la Războinici si Zanni era cel mai votat de la Faimosi. Il vedeam si pe el cum este si daca era să mă sperie cineva ca adversar, era Zanni. Il felicit din inima, merita acest titlu, Zanni este Survivor România 2021 pe merit. Când am ajuns la individuale mi-am dat seama ca sunt Zanni si Albert veterani, de aceeasi varsta, ambitiosi. Am zis ca mi-ar placea sa ma vad langa Zanni acolo. Nu am povestea lui de viata, dar si eu am trecut prin multe pana la varsta mea. Noi am rezonat foarte mult, chiar si in camp cand am fost, si am visat la treaba asta, in ultimii doi sa fim eu si Zanni. Nu a fost sa fie, am fost putin daramat, acum am trecut peste, mi-am revenit. Eu am spus de la inceput pana la sfarsit ca el imi va pune cele mai mari probleme. Sa fiu sincer am sperat ca va castiga un Războinic. Într-adevăr, când am văzut că rămâne cu Andrei am tins să merg spre Zanni, stiu ce sustinere a avut pe parcursul emisiunii. Nu ar fi fost ceva rau daca ar fi castigat Andrei, dar am tins spre Zanni”, a mai zis el.