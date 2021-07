Adela Popescu a născut din nou, iar familia lor mai are acum încă un membru. Se pare că a stat aproximativ cinci ore în travaliu, ceea ce nu i se pare mult, dar a mărturisit că a fost foart extenuant din cauza greutății fiului ei. La doar 20 de minute după ce a născut, Radu Vâlcan a putut fi alături de soția sa și și-a văzut pentru prima dată fiul. Fiind ambii foartea activi în mediul online, au postat și câteva imagini cu micuțul, care au adunat mii de aprecieri din partea fanilor.

”Am ales un nume la fel de frumos ca celelalte. Travaliul nu a fost extrem de lung, cinci ore, dar a fost extenuant. Pentru că a fost copilul măricel, de 3,620 de kg. A primit nota 10 la naștere și totul este foarte bine. Este o combinație între Andrei și Alexandru, e prea mic. Totul este pregătit. Am terminat în timp camera lui și îl așteptăm cu drag”, a declarat Radu Vâlcan pentru a1.ro .

Cel mai greu lucru pentru îndrăgita prezentatoare, în cele nouă luni de sarcină, a fost să găsească un nume pentru copilul ei. Ceilalți doi copii ai ei i-au dat o mână de ajutor și i-au propus tot felul de variante, iar recent ea a făcut o serie de declarații despre numele pe care ea și soțul ei și este vorba despre o combinație între numele băieților lor, Andrei și Alexandru. Rămâne de văzut care este acesta, pentru că momentan încă își țin fanii pe jar.

"Adela și cel mic se simt foarte bine. Ea se recuperează încet, frățiorii l-au văzut doar în poze, pentru că nu am putut veni cu ei in vizită. De altfel, doar pentru tați sunt permise vizitele, câte 20 minute într-un anumit interval orar. Am rămas la un nume care începe la fel, cu "A". Avem și nași, prieteni apropiați nouă", a mai zis el pentru aceeași sursă.